В Германии планируют драконовские штрафы за парковку на велодорожках и тротуарах

Защита велосипедистов и пешеходов стала одним из приоритетных направлений деятельности нынешнего министра транспорта ФРГ Андреаса Шойера.

Штраф за парковку на велосипедных и пешеходных дорожках составляет сейчас в Германии от 20 евро до 35 евро и фактически не имеет никакого влияния на большинство нарушителей, из-за которых особенно велосипедисты часто попадают в опасные для здоровья и жизни ситуации. Некоторое время назад в федеральном министерстве транспорта в Берлине начали готовить изменения в действующий каталог наказаний за такие нарушения ПДД.

Согласно первоначальным планам, размер штрафа предлагалось увеличить до 100 евро. Однако в эту среду, 28 августа, немецкие СМИ узнали новые подробности. Актуальные планы предусматривают не только увеличение денежного штрафа, но и занесение одного штрафного балла в картотеку Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Такое же наказание, если поправки примут, будет ожидать тех, кто паркуется прямо на проезжей части - во втором ряду. Изменения должны вступить в силу уже в этом году.

В Германии водители, набравшие восемь таких штрафных баллов во Фленсбурге, лишаются прав. Тогда нужно заново посещать автошколу, сдавать экзамены, но не ранее чем через шесть месяцев. Двумя баллами, например, карается превышение скорости на автобане более чем на 40 километров в час или проезд на красный сигнал светофора, повлекший за собой создание аварийной ситуации или аварию, тремя баллами - вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Штрафы в один балл удаляются из личного дела через 2,5 года, в два балла - через 5 лет, в три балла - через 10 лет.