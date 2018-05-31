Последнее обновление: 31.05.2018 17:36

В Германии вступили в силу первые запреты для дизельных авто

В Гамбурге утром в четверг, 31 мая, вступили в силу первые в ФРГ запреты для автомобилей с дизельными двигателями.

Запреты введены на двух участках магистральной трассы в районе Альтона. Один из участков имеет протяженность в 580 метров, другой - в 1,6 км.

В одном из случаев запрет распространяется лишь на грузовики, не отвечающие экологическому стандарту Евро-5, а в другом - и на легковые автомобили ниже стандарта Евро-6. Для жителей, проживающих в районе данных участков, предусмотрены исключения, а для остальных - объездные пути.

Полиция Гамбурга на первом этапе будет информировать автомобилистов о введенных ограничениях и осуществлять выборочные проверки транспорта. После переходного периода, за нарушения будут взиматься штрафы в размере 25 евро для легковых и 75 евро - для грузовых автомобилей.

Власти Гамбурга ввели первые ограничения на дизельные автомобили после того, как в феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе.

Экологические организации, однако, расценили действия гамбургских властей как сугубо символический шаг. "Недостаточно сделать менее загрязненными лишь несколько сот метров улицы. Более чистого воздуха для всех можно добиться лишь путем допуска в центральные районы городов небольшого количества автомобилей", - заявил представитель "Грипис" Никлас Шинерль (Niklas Schinerl).

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer) выразил надежду на то, что Гамбург не станет началом целой волны запретов для дизельных автомобилей. Он напомнил, что если в 2016 году нормы загрязнения воздуха нарушались в 90 городах Германии, то в 2017-м - уже только в 66.

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