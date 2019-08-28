Джонсон намерен попросить Елизавету II приостановить работу парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу британского парламента, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, этот шаг должен будет помочь премьеру реализовать его внутриполитическую повестку.

Sky News отмечает, что Джонсон хотел бы приостановить работу парламента с 9 сентября до 14 октября, когда Елизавета II, как ожидается, выступит с речью, и примерно за две недели до даты выхода Великобритании из ЕС.

В свою очередь телерадиокорпорация BBC отмечает, что правительство намеревается приостановить работу парламента с середины сентября: это означает, что у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный "жесткий" Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Однако Sky News отмечает, что, по-видимому, не все члены кабмина Джонсона осведомлены о его планах.

Источники отмечают, что, тем не менее, у депутатов все равно будет достаточно возможностей обсудить Brexit - до и перед саммитом ЕС, запланированным на 17 октября.

Sky News также сообщает, что политические противники премьера будут рассматривать его действия как попытку помешать оппозиции Джонсону предотвратить "жесткий" Brexit.