Последнее обновление: 25.07.2019 17:21

Британия выйдет из ЕС без заключения соглашения, если Брюссель откажется пересмотреть сделку

Великобритания готова выйти из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности, заявил новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я надеюсь, что ЕС... передумает и не станет отказываться от внесения каких-либо изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если они не передумают, нам, конечно, придется выйти из ЕС без соглашения по статье 50 (Лиссабонского договора), - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Джонсон отметил, что основной причиной, по которой британский парламент не поддержал сделку, заключенную предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем - "страховочный план" по ирландской границе. Великобритания готова согласовать альтернативные договоренности с ЕС, подчеркнул Джонсон.

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