Лондон рассматривает возможность введения прямого правления в Северной Ирландии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство нового премьер-министра Бориса Джонсона изучает возможность введения прямого правления Лондона в Северной Ирландии в случае реализации «жесткого» сценария Brexit. Об этом он рассказал в понедельник, 29 июля, в эфире BBC.

"Мы позаботимся о том, чтобы все было в порядке, чтобы не было вакуума, чтобы было эффективное поведение правительства", - сказал Доминик Рааб.

Он добавил, что "приоритет номер один заключается в том, чтобы стороны в Северной Ирландии возродили исполнительную власть и Ассамблею, чтобы фактически они могли взять на себя ответственность и контроль".

25 июля в Евросоюзе заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения об условиях Brexit в ответ на предложение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

Северная Ирландия входит в состав Великобритании и располагается в северо-восточной части острова Ирландия. В соответствии с актом Короны Ирландии 1542 года, английские монархи занимают пост главы государства, однако Северная Ирландия — единственная часть Соединенного Королевства, которая конституционно может покинуть состав государства путем общенародного референдума.

В Северной Ирландии нет правительства с января 2017 года, что является рекордом в мировой истории. Правительство распалось из-за провального экологического проекта.