В украинских гостиницах с октября введут обязательную сортировку мусора

С 1 октября этого года в Украине начнут действовать новые государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию гостиниц, в которых будут предусмотрены обязательные требования по устройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Эта полезная инициатива будет способствовать уменьшению вредного воздействия на среду и учить культуре обращения с отходами. Она вводится с 1 октября при проектировании новых или реконструкции существующих гостиниц. Мы должны отходить от советских практик сбора мусора и навсегда оставлять в прошлом такие вещи как мусоропроводы", - отметил Парцхаладзе.

Согласно обновленным ГСН, в жилых и общественных помещениях гостиниц будут предусмотрены системы раздельной сортировки мусора, а также системы очистки от мусора и пылеуборка. Максимальное содержание пыли должно быть не более 0,15 мг на один квадратный метр.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.