Кучма считает путинский формат миротворцев издевательством над Украиной и всем миром

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает недопустимым тот формат ввода миротворцев, который предложила Россия. Об этом он сказал журналистам в рамках конференции YES, которая проходит в Мыстецком арсенале.

«Введение миротворцев на Донбассе в формате, который предложила Россия, я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем миром», - сказал Кучма.

По его мнению, есть только один выход - закрыть украинско-российскую границу.

Как известно, недавно Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев ООН в зоне конфликта на Донбассе, однако заявил, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.

Но украинская сторона настаивает, что миротворцы должны быть введены на всей оккупированной территории Донбасса, а также на украинско-российской границе.

Со временем Путин заявил, что готов учесть в своем предложении о миротворцах ООН замечания о том, чтобы они находились на всей территории Донбасса.