В пробах из Северодвинска обнаружены радиоактивные изотопы

Значительное увеличение уровня радиации в Северодвинске в день взрыва на полигоне в Архангельской области связано с распадом радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана. Об этом сообщила в понедельник, 26 августа, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Состав проб воздуха и осадков, которые эксперты службы брали в регионе с 8 по 23 августа, "показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов" этих элементов, говорится в сообщении. Ранее Росгидромет объяснил скачок уровня радиации прохождением облака радиоактивных инертных газов. Они образуются в результате распада выявленных изотопов.

По данным ведомства, сейчас радиационная обстановка в регионе стабильна.

Министерство обороны РФ сообщило об инциденте на военном полигоне близ села Нёнокса под Северодвинском 8 августа. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Некоторые эксперты опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин.

В результате трагедии погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны. Трое военных и трое специалистов "Росатома" были ранены. Росгидромет после взрыва в Северодвинске зафиксировал кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз.

По данным правительства Архангельской области, более 100 человек, оказывавших помощь пострадавшим от взрыва под Северодвинском, прошли медицинское обследование. Минздрав региона обнаружил в мышечной ткани одного из врачей радиоактивный цезий-137.

По информации интернет-издания "Медуза", никто не предупредил специалистов, которые оказывали помощь пострадавшим, что им предстоит работать с облученными. По данным издания, в областной больнице о радиации узнали через несколько часов после того, как начали оперировать пострадавших, а дезактивацию начали проводить лишь на следующий день.