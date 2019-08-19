Россия засекретила данные о радиации после ЧП с ракетой

Две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. Об этом сообщает Newsweek.

«Как сообщается, станции мониторинга вблизи места неудачного испытания ракетного ядерного оружия на севере России прекратили передачу данных, это усиливает беспокойство, что Кремль пытается скрыть улики аварии», - говорится в публикации.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO) Лассина Зербо заявил, что две станции поблизости прекратили передавать данные через два дня после взрыва, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, эти станции мониторинга, Дубна и Киров, являющиеся частью глобальной сети, которая обеспечивает соблюдение странами правил Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя он еще не был официально утвержден на международном уровне.

Зербо сообщил WSJ, что его организация связалась со станциями относительно того, почему они перестали передавать данные. В ответе ему объяснили, что речь идет лишь о проблемах со "связью и сетью".

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил изданию: "Это очень странное совпадение, что эти станции прекратили отправку данных вскоре после инцидента 8 августа. Вероятно, они хотят скрыть технические детали ракетно-двигательной системы, которую они пытаются и не могут разработать, но это не является законной причиной для прекращения передачи данных мониторинга запрета испытаний".

8 августа Министерство обороны РФ заявило о гибели двух и ранении шести человек в результате взрыва на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы близ села Ньонокса в Архангельской области. Ведомство отметило, что ЧП произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

10 августа госкорпорация Росатом заявила о гибели пятерых своих сотрудников и ранение еще троих в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области. При этом в компании заявили, что авария произошла "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

По информации СМИ, это первое официальное подтверждение, что взрыв произошел на объекте, который мог быть источником радиации. Ведь упомянутое в пресс-релизе Росатома изотопный источник питания - это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива. В отличие от атомного реактора, в изотопных источниках не происходит цепной реакции, топливо распадается естественным образом.

После взрыва район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

Пресс-служба администрации города Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта.