Apple случайно открыла уязвимость системы iOS

Поисковая команда багов от Google Project Zero предупреждает пользователей Apple быть осторожными с их кибербезопасностью после того, как компания ошибочно снова открыла уязвимость в последней версии операционной системы iOS. Об этом сообщает The Guardian.

"Пользователей Apple (призывают - ред.) демонстрировать особую бдительность относительно собственной кибербезопасности в течение нескольких дней после того, как компания ошибочно снова открыла уязвимость в последней версии iOS", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в операционной системе iOS 12.4, выпущенной в прошлом месяце, Apple исправила несколько багов в сфере безопасности и включила поддержку Apple Card в США.

В то же время компания случайно отменила исправление в сфере безопасности, которое было исправлено ранее в iOS 12.3 в конце апреля.

Именно эта уязвимость, обнаруженная поисковой командой багов от Google Project Zero, теоретически позволяет "вредоносному приложению... выполнять произвольный код с системными привилегиями".

Иными словами, в случае использования этого вредоносного приложения, он может получить полный контроль над iPhone, что является мечтой хакеров и шпионов по всему миру.

Отмечается, что обычно такая публичная и незащищенная уязвимость редко встречается в iOS.

Последний раз актуальная версия iOS была открыта для уязвимости в 2015 году и продолжалась она всего в течение семи дней.