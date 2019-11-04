Apple мотивирует пользователей старых iPhone отключением от интернета

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение.

В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года, передает РБК.

Объясняется все особенностями встроенных в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их надо перезагружать, а в противном случае произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом в интернет. Могут перестать работать в том числе AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.

Указывается, что проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

В Apple указали, что для того, чтобы избежать проблем, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.