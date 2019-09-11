Apple представила новые iPhone

Компания Apple в ходе презентации в Купертино представила iPhone11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новая модель получила еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей. Ее оснастят режимом Night Mode, который позволит улучшить качество фотографий, сделанных в темном помещении или ночью. Также модель получит двукратный оптический зум. Одна из камер будет широкоугольной.

Камера сможет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получит возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

Помимо этого, iPhone 11 оснастят дисплеем Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма.

Работать iPhone 11 сможет на час дольше по сравнению с iPhone XR.

Смартфон будет доступен в шести цветах. Стоимость модели составит 699 долларов.

Новый iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой. Он будет доступен в четырех цветах. Помимо этого, новая модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами — диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма.

Также модель получит новый дисплей — Super Retina XDR.

Изменилась и «начинка» новых моделей. Три новых смартфона оснастят процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, заверяют в компании. Он будет способен осуществлять более триллиона операций в секунду.