Последнее обновление: 06.09.2019 11:33

Apple запускает веб-версию своего музыкального приложения Apple Music

Категории: США Apple

Компания Apple запустила веб-версию своего музыкального приложения Apple Music. Пока она работает в тестовом режиме.

Вид сервиса в браузерах не сильно, но отличается от приложения. По данным Bloomberg, таким же образом приложение Apple Music будет выглядеть в обновлениях для макбуков, которые станут доступны до конца 2019 года.

Раньше компания не создавала веб-версии для своих главных приложений, за исключением iCloud и iWork. Веб-версия для стримингового сервиса разрабатывается в рамках конкуренции со Spotify.

Как уже сообщалось, Apple в новой операционной системе MacOS 10.15 откажется от программы iTunes. Вместо нее появятся три отдельных приложения: «Подкасты», «ТВ» и «Музыка».

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