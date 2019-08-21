Последнее обновление: 21.08.2019 11:52

В Берлине проходят обыски по делу о торговле людьми

Обыски в связи с подозрением в торговле людьми проходят с утра в Берлине более чем в сотне жилых и служебных помещений, сообщает прокуратура немецкой столицы.

"С раннего утра более 1,9 тысячи сотрудников главного таможенного управления и федеральной полиции ФРГ по поручению прокуратуры Берлина проводят обыски более чем в 100 жилых и служебных помещениях", - говорится в Twitter ведомства.

Отмечается, что речь идет о подозрении в торговле людьми в целях трудовой эксплуатации и о незаконной поставке рабочей силы для строительной промышленности.

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