Немецкая полиция провела массовые обыски у иракских байкеров

В ходе спецоперации, которая прошла ранним утром в среду, 22 мая, сотрудники полиции провели обыски на многочисленных объектах в 11 городах земли Северный Рейн - Вестфалия, в том числе в Кельне, Бонне, Эссене и Дортмунде. Объектом внимания полицейских были иракские байкеры из организации Al-Salam-313.

Участникам группировки предъявлены обвинения в незаконной торговле наркотиками и оружием, а также в правонарушениях, связанных с незаконным пересечением границы и изготовлением поддельных документов. Среди 34 подозреваемых - кроме иракцев и сирийцев, также граждане ФРГ - выходцы из семей мигрантов. Как заявила пресс-секретарь полиции Эссена, целью облавы был поиск улик, задержания не производились.

Некоторые клубы мотоциклистов в Германии, например Hells Angels и Bandidos, находятся под пристальным вниманием полиции. Правоохранители считают их преступными бандами. Между группами байкеров идет борьба за сферы влияния. Полиция в поисках улик нередко проводит крупные спецоперации.