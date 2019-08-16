Последнее обновление: 16.08.2019 16:06

British Airways предложит пассажирам очки виртуальной реальности

Британская авиакомпания British Airways начнет выдавать пассажирам первого класса очки виртуальной реальности на время полета.

Перевозчик уже начал тестировать эту функцию на некоторых рейсах по маршруту из лондонского «Хитроу» в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщает пресс-служба компании.

Во время полета пассажиры смогут просматривать художественные и документальные фильмы, а также программы о путешествиях в формате 2D, 3D или 360°. Кроме того, British Airways вместе с экспертами отобрали программы медитации и звуковой терапии, которые могут помочь пассажирам, боящимся летать.

Для использования на борту авиакомпания выбрала очки AlloSky от SkyLights. Они весят всего около 250 граммов.

Услугу будут тестировать до конца 2019 года.

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