В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc работают над первым в истории авиации самолетом, который будет способен маневрировать без помощи закрылков, передает Bloomberg.

Подобную технологию, по данным агентства, разработчики уже испытали, установив ее на беспилотник модели Magma.

Этот дрон, уточняется в сообщении пресс-службы BAE, для контроля своих движений при полете использует потоки воздуха. Их со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает двигатель.

По словам представителя BAE, подобная технология легче, надежнее и дешевле в эксплуатации, чем обычные поверхности для управления. Кроме того, новинка, указали в пресс-службе, сделает самолет практически незаметным на радаре благодаря уменьшенному числу зазоров и граней .

Беспилотник модели Magma, который уже оснастили новой технологией, был изготовлен из титановых деталей, напечатанных на 3D-принтере. Дрон, отмечает агентство, уже совершил серию полетов с аэродрома Лланбедр (Llanbedr) в северном Уэльсе. Там, поясняет Bloomberg, находится специализированный полигон для испытания беспилотных летательных аппаратов. На сайте BAE указывается: эти тесты завершились успешно. Испытания проводились в начале месяца.

Также модель Magma, продолжает агентство, способна маневририровать, используя отклоняемый вектор тяги: регулировка движения в таком случае происходит с помощью выхлопных газов в самом двигателе, которые отклоняются в различных направлениях, чтобы помочь управлению.

Сколько человек будет способен перевозить такой самолет и с какой скоростью он будет передвигаться, в пресс-службе не поясняют.