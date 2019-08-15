Последнее обновление: 15.08.2019 14:10

В Японии из-за тайфуна отменили более 760 авиарейсов

Авиалинии отменили в Японии более 760 внутренних рейсов из-за тайфуна «Кроса». Об этом сообщает NHK.

«Авиаперевозчики Японии отменили 761 внутренний рейс в четверг из-за сильной тропической бури, что приближающейся к западной Японии», - говорится в сообщении.

В основном это коснулось рейсов, соединяющих Международный аэропорт Токио с аэропортами на западе Японии.

Японские авиалинии уже заявили о вероятности отмены еще большего количества рейсов и посоветовали пассажирам следить за информацией на сайте авиакомпаний.

Местная власть издала распоряжение об эвакуации более 300 человек с территорий, которые могут пострадать от тайфуна «Кроса».

Как сообщалось, мощный тайфун движется над водами южной части Японии.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование