В Японии из-за тайфуна отменили более 760 авиарейсов

Авиалинии отменили в Японии более 760 внутренних рейсов из-за тайфуна «Кроса». Об этом сообщает NHK.

«Авиаперевозчики Японии отменили 761 внутренний рейс в четверг из-за сильной тропической бури, что приближающейся к западной Японии», - говорится в сообщении.

В основном это коснулось рейсов, соединяющих Международный аэропорт Токио с аэропортами на западе Японии.

Японские авиалинии уже заявили о вероятности отмены еще большего количества рейсов и посоветовали пассажирам следить за информацией на сайте авиакомпаний.

Местная власть издала распоряжение об эвакуации более 300 человек с территорий, которые могут пострадать от тайфуна «Кроса».

Как сообщалось, мощный тайфун движется над водами южной части Японии.