Японцы испытали самолет для наблюдения за тайфунами

Группа японских ученых осуществила испытательный полет самолета для аэронаблюдения за тайфунами.

В группу входят исследователи из университета Нагоя, университета Рюкю, и Метеорологического исследовательского института. В четверг ученые провели испытания недалеко от полуострова Ното в центральной части Японии, сообщает NHK World.

Использование этого самолета планируется начать в следующем месяце, чтобы установить специальные приборы для наблюдения вокруг тайфунов, приближающихся к Японии. Этот способ наблюдения последний раз применялся в этой стране около 30 лет назад.