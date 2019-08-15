Пожарные третьи сутки не могут справиться с огнем на острове Эвбея

Греческие пожарные третьи сутки не могут взять под контроль сильный лесной пожар на острове Эвбея, несмотря на усиление противопожарной группировки. Запах гари вновь ощущается в Афинах.

Пожар тушат 382 пожарных на 98 машинах, пять самолетов и пять вертолетов, в том числе вертолет координации действий, сообщила пожарная служба.

Помимо этого, задействованы три самолета из Европейского механизма гражданской защиты RescEU.

Пожар на Эвбее начался в 03:16 ночи во вторник в районе Агрилица. Из-за сильного ветра, превышавшего 8 баллов по шкале Бофорта, огонь быстро распространился в сосновом лесу, включенном в программу защиты природы Natura. Были эвакуированы жители четырех деревень и монастырь Макримолли.

Дым от пожара достиг Афин, примерно в 70 километрах от центральной Эвбеи, власти рекомендовали жителям столицы не выходить из помещений. Во вторник вечером дым рассеялся, но утром в четверг в столице вновь стоит запах гари.

Причиной пожара мог стать поджог леса в трех местах, сообщил накануне телеканал Open TV со ссылкой на первые данные расследования пожарной службы.

В Греции с субботы введен красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным штормовым ветром. Сильные пожары произошли в Марафоне возле Афин, на острове Элафонисос южнее Пелопонесса, в Ахайе на Пелопонессе, в Арте на западе страны, на острове Самотраки и в других районах.

В среду ситуация несколько улучшилась, ветер ослабел.

Вместе с тем, по данным пожарных, за последние сутки произошло 44 лесных пожара.