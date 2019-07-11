От непогоды в Греции пострадали более сотни человек

Из-за непогоды на севере Греции пострадали более 100 человек. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на местных чиновников.

“Шестеро иностранцев погибли, включая двух детей, и более 100 человек пострадали в результате сильного порыва ветра, дождя и шторма на севере Греции поздно в среду”, - говорится в сообщении.

Также отмечается о поваленных деревья и разрушенных крышах домов.

По словам руководителя медицинского центра в городе Неа Мудания Атансиоса Калцаса, большинство травм связаны именно с падением деревьев и других объектов.

По мнению одного из греческих метеорологов Клерксоса Марусакиса, подобные непогоды в стране являются “необычным явлением”, особенно сейчас, летом, когда обычно очень жарко и сухо.

Как сообщалось, по меньшей мере шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате мощных ветров, что бушуют на севере Греции.