В Германии работают над запретом пластиковых пакетов

Министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце заявила, что ее ведомство работает над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов. Об этом она заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала министр.

Шульце утверждает об успешности добровольного соглашения с предприятиями от 2016 года о сокращении использования пластиковых пакетов. "Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - отметила она.

В соответствии с условиями добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты. Теперь министерство хочет добиться еще одной сделки, которая будет предусматривать сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.