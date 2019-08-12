Последнее обновление: 12.08.2019 10:38

В Германии работают над запретом пластиковых пакетов

Министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце заявила, что ее ведомство работает над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов. Об этом она заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала министр.

Шульце утверждает об успешности добровольного соглашения с предприятиями от 2016 года о сокращении использования пластиковых пакетов. "Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - отметила она.

В соответствии с условиями добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты. Теперь министерство хочет добиться еще одной сделки, которая будет предусматривать сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование