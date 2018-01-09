В ФРГ предлагают отказаться от сокращения выбросов на 40% за два года

Участники зондирующих переговоров о формировании "большой коалиции" в Германии предлагают отказаться от важного целевого показателя по защите климата, ранее зафиксированного правительством Германии.

Речь идет об обязательствах страны сократить к 2020 году выбросы углекислого газа на 40 процентов в сравнении с 1990 годом. Как сообщили агентству dpa в понедельник, 8 января, источники, знакомые с ходом переговоров, об этом договорились представители трех партий в переговорной группе, которая занимается вопросами энергетики, климата и защиты окружающей среды.

В предложении, которое еще не одобрено лидерами партий и фракций, отмечается, что эта краткосрочная цель не может быть достигнута к 2020 году, учитывая нынешнюю ситуацию. Одновременно предлагается принять пакет мер, который обеспечил бы достижение этого показателя в начале 2020-х годов.

Также участники возможной "большой коалиции" планируют сохранить другой целевой показатель - сокращение выбросов на 55 процентов до 2030 года. Стороны также согласились, что доля возобновляемых источников энергии в потреблении электроэнергии должна возрасти к 2030 году до 65 процентов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Сейчас эта доля составляет около трети.