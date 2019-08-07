Лукашенко страдает из-за Brexit

Лукашенко сегодня опять страдал на тему того, что не является сторонником распада Евросоюза и считает Brexit огромной потерей. Хотя вряд ли кого-то это мнение волнует…

"Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это несколько выглядит странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, еще кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили», - как всегда напомнил Лукашенко о наболевшей мозоли на встрече с Послом Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси.

«Но из этого нельзя исходить. Это все-таки плохо для наших отношений, но это частности. Евросоюз - опора планеты. Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше", - продолжил он.

Лукашенко не стал рассуждать на тему, что будет, если из-под нашего мира вырвать опору под названием Беларусь: заметит кто или как. Но возможность бросить в европейский огород такой паскудный камушек он не упупстил.

«Хочу, чтобы вы довели до своего ведомства мысль о том, что нам надо интенсифицироваться в отношениях… Сейчас появилась такая возможность. Исчезла брюссельская эта бюрократия. Вы можете принимать решения более свободно", - заявил белорусский правитель.