Великобритания не ждет от Беларуси честных президентских выборов

Проведение в Беларуси президентских выборов, соответствующих демократическим стандартам, может стать фактором смягчения европейских санкций, сказала сегодня посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс.

"Конечно, если президентские выборы будут прозрачными, открытыми, честными и соответствовать демократическим стандартам, то это послужит фактором принятия нашего решения", - цитирует Жаклин Перкинс Интерфакс-Запад.

По ее словам, Великобритания направит несколько наблюдателей за предстоящими выборами президента Беларуси.

"Мы планируем направить несколько наблюдателей за выборами, скорее всего через ОБСЕ", - отметила она.

При этом Перкинс напомнила, что Великобритания и после Brexit сохраняет санкционный режим в отношении Беларуси, введенный ЕС.

"То, что мы вышли из Евросоюза, не означает, что наша точка зрения изменилась, мы продолжаем думать похожим образом", - добавила посол.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.