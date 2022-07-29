Последнее обновление: 29.07.2022 11:50

Беларусь отозвала посла из Великобритании из-за недружественных шагов Лондона

Беларусь отозвала своего посла в Великобритании Максима Ермоловича и понизила уровень дипломатического представительства, сообщила пресс-служба МИД РБ.

«В связи с целым рядом враждебных недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах», - говорится в сообщении.

«Введение беспрецедентных санкций в отношении наших людей, работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских журналистов и СМИ, беспочвенный запрет на полеты авиакомпании «Белавиа», волюнтаристская невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог», - также отмечается в сообщении.

«Когда мы увидим возможности для возобновления конструктивного взаимодействия с Великобританией, мы примем соответствующее решение», - сказано в сообщении.

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