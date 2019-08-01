Последнее обновление: 01.08.2019 18:37

ЦБ Китая оставил ставки без изменений

Категории: Китай Банки

Центральный банк Китая в четверг оставил ставки без изменений, решив не снижать стоимость заемных средств вслед за Федрезервом, в то время как чиновники регулятора ждут, начнут ли предпринятые ранее меры стабилизировать экономику.

Аналитики говорят, что меры поддержки все еще необходимы, и ожидают более скромных форм смягчения политики со стороны Народного банка Китая в ближайшие месяцы, если давление на экономику сохранится, передает Reuters.

ФРС накануне сократила процентные ставки, чтобы защитить американскую экономику от рисков, включая глобальные, но председатель регулятора Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.

Хотя центральный банк Китая не всегда следует примеру ФРС, некоторые аналитики считали возможным сокращение одной из краткосрочных ставок ЦБ.

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