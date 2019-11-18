Последнее обновление: 18.11.2019 13:05

Китай снизил ставку краткосрочного финансирования впервые с 2015 года

Категории: Китай Банки

Центральный банк Китая неожиданно снизил одну из ключевых ставок кредитования в понедельник впервые более чем за 4 года, дав сигнал рынкам, что чиновники регулятора готовы действовать, чтобы поддержать замедляющийся экономический рост.

Народный банк Китая на своем сайте опубликовал сообщение о том, что принял решение снизить ставку 7-дневного обратного репо до 2,50% с 2,55%, передает Reuters.

Этот шаг воодушевил китайский рынок облигаций. Двумя неделями ранее центробанк Китая снизил среднесрочную ставку кредитования на аналогичную величину.

Оба снижения повышают вероятность того, что регулятор на этой неделе снизит новую базовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), которая служит ориентиром для ставок по ипотечным кредитам для многих банков, для того чтобы высвободить средства для сегментов экономики, нуждающихся в займах.

Народный банк Китая сообщит о решении относительно месячной ставки LPR в среду. Годовая ставка на данный момент находится на уровне 4,2%, а пятилетняя - 4,85%.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что рост промышленного производства Китая в октябре замедлился значительно больше, чем ожидалось, на фоне ослабления внутреннего и глобального спроса и углубления последствий торговой войны с США.

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