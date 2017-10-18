Валютный регулятор Китая ждет большей стабильности юаня после съезда Компартии

Китайский валютный регулятор прогнозирует, что обменные курсы юаня получат более прочную основу после 19-го съезда Коммунистической партии КНР, поскольку рынки ждут расширения торгового диапазона нацвалюты властями страны.

Центробанк “фактически отошел” от регулярных интервенций на валютном рынке, поскольку юань в последнее время стал более стабильным, сказал Пань Гуншен, глава Государственного валютного управления Китая.

“Мы также видим, что обменный курс находится под влиянием рынка”, - сказал Пань, который также является заместителем главы Народного банка Китая, в кулуарах открывшегося в среду съезда Компартии.

В ответ на вопрос журналистов о том, расширит ли центробанк торговый диапазон нацвалюты, Пань повторил, что власти будут улучшать гибкость юаня, сохраняя его общую стабильность.

“В рамках этого основополагающего принципа будут осуществлены некоторые технические меры”, - сказал он, не раскрыв подробностей.

Источники в политических кругах ранее сообщили Рейтер, что центробанк Китая рассматривает возможность расширения коридора юаня после съезда. Сейчас юань может снижаться или расти на 2 процента к доллару относительно серединного курса, устанавливаемого центробанком.

С начала 2017 года юань подорожал примерно на 5 процентов к доллару.

В 2016 году Пекин потратил почти $320 миллиардов резервов, однако юань все равно снизился примерно на 6,5 процента к укрепившемуся доллару, показав максимальное годовое падение с 1994 года.

Пань также сказал, что Народный банк Китая будет придерживаться осторожной и нейтральной монетарной политики, не раскрыв деталей.