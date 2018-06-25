Китай смягчил требования к резервам банков на фоне угрозы торговой войны

Китайский центробанк сообщил в воскресенье, что снизит требования к резервам ряда банков на 50 базисных пунктов, высвободив $108 миллиардов, для ускорения темпов обмена долга на акции и поддержки кредитования небольших фирм.

Инвесторы ждали смягчения требований к резервам - третьего с начала текущего года - на фоне опасений о дефиците ликвидности и потенциальных негативных последствиях торгового спора Китая и США.

Народный банк Китая сообщил в воскресенье, что снижение нормы обязательных резервов, на данный момент составляющей 16 процентов для крупных банков и 14 процентов для небольших кредиторов, вступит в силу 5 июля.

Регулятор сообщил, что смягчение требований высвободит средства суммой около 500 миллиардов юаней ($77 миллиардов) для пяти крупнейших госбанков страны и 12 акционерных коммерческих банков, призвав использовать их осуществления обмена долга на акции.

Кроме того, снижение требований высвободит около 200 миллиардов юаней для средних и небольших банков, позволив им увеличить кредитование компаний малого бизнеса, сообщил Народный банк Китая.

Общее вливание ликвидности составит 700 миллиардов юаней, превысив ожидания рынка на уровне 400 миллиардов юаней.

Новые нормы вступят в силу за день до ожидаемого введения повышенных взаимных импортных пошлин Китая и США.

Страхи о полномасштабной торговой войне Пекина и Вашингтона усилили опасения относительно прогноза расширения второй по величине экономики мира.

Экономисты все еще ждут, что рост ВВП Китая в 2018 году замедлится до 6,5 процента с 6,9 процента в 2017-м на фоне роста стоимости заимствований, усиления борьбы с загрязнением окружающей среды и попыток властей ограничить расходы местных правительств.