Последнее обновление: 27.12.2017 14:50

Активы банковской системы Китая достигли $37 трлн

Категории: Китай Банки

Совокупные активы банковской отрасли Китая на конец ноября 2017 года составили 244,44 трлн юаней (около $37 трлн), увеличившись на 10% по сравнению с концом ноября прошлого года.

Одновременно общая сумма обязательств банковской отрасли выросла на 10% - до 225,37 трлн юаней, говорится в ежемесячном докладе Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно докладу, в конце ноября активы коммерческих банков страны достигли 189,45 трлн юаней и составили 77,5% от общего объема активов всей отрасли.

К концу 2016 года банковская система Китая стала крупнейшей в мире по объему активов, что отражает как растущую роль КНР в мировых финансах, так и усиливающуюся зависимость китайской экономики от долгового финансирования. Ранее первенство принадлежало банкам еврозоны.

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