Последнее обновление: 02.09.2019 13:08

Китай ослабил юань к доллару до 11-летнего минимума

Обменный курс юаня продолжает ослабляться к доллару, обновляя минимумы с марта 2008 года, китайский Центробанк в понедельник опустил курс национальной валюты еще на 4 пункта – до 7,0883 юаня за доллар, следует из информации на сайте регулятора.

Курс юаня на таком уровне был зафиксирован 13 марта 2008 года, когда стоимость 1 доллара составила до 7,0882 юаня.

Народный банк Китая в начале августа впервые после глобального финансового кризиса 2008 года установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар - на уровне 7,0039 юаня за доллар. С тех пор китайская валюта продолжает постепенно ослабевать.

Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов. Новые взаимные пошлины вступили в силу в минувшее воскресенье.

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