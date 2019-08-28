Последнее обновление: 28.08.2019 14:04

Центробанк Китая понизил курс юаня до очередного минимума за 11 лет

Категории: Китай Банки

Народный банк Китая понизил курс юаня на 25 базисных пунктов, до 7,0835 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это новое минимальное значение с 18 марта 2008 года.

Как отметил в этой связи ведущий аналитик «Миньшэн чжэнцюань» Цзе Юньлян, значительная девальвация юаня исключена.

«Во-первых, осуществляется контроль над оттоком капитала из экономики. Да и в балансе текущих операций по-прежнему сохраняется положительное сальдо, поэтому сильного давления на обменный курс не будет», - приводит его слова китайский деловой портал «Ицай».

«С другой стороны, в последние годы Китай принял комплекс мер для регулирования краткосрочных спекулятивных операций на рынке иностранной валюты. К тому же ценность валюты страны определяется состоянием ее экономики. КНР является относительно быстро растущей крупной мировой экономикой, поэтому курс юаня стабилизируется на рациональном для него уровне», - полагает специалист.

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