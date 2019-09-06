Китай снизил нормы обязательных резервов для банков для стимулирования кредитования

Центральный банк Китая сообщил в пятницу, что снизил нормы обязательных резервов для банков в третий раз с начала года, высвободив в общей сложности 900 миллиардов юаней ($126,35 миллиарда) ликвидности, чтобы поддержать замедляющуюся экономику.

Народный банк Китая сообщил на своем сайте о снижении нормы обязательных резервов на 50 базисных пунктов для всех банков и о дополнительном сокращении на 100 базисных пунктов для некоторых отвечающих отдельным требованиям кредиторов.

С начала 2018 года ЦБ Китая снижал норму обязательных резервов семь раз.

Широкомасштабное сокращение вступит в силу 16 сентября. Дополнительное таргетированное снижение будет осуществляться в два этапа, с 15 октября и с 15 ноября.