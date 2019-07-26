Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.

Фотография и описание телефона Mate 20X (5G) опубликованы на официальной странице компании в социальной сети Weibo.

Сообщается, что смартфон с двумя SIM-картами поддерживает как сеть 5G, так и 4G. Компания заявляет, что телефон обладает самой высокой в мире скоростью исходящего соединения 5G.

Стартовая цена смартфона с экраном FHD+ OLED7,2 дюйма c поддержкой HDR составляет 6199 юаней. Предзаказ новинки стартовал в пятницу в 16.08 по пекинскому времени (11.08 мск), а продажи начнутся с 16 августа.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. США также убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.