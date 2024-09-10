Huawei официально представила складывающийся втрое смартфон

Китайская компания Huawei официально представила первый в мире складной смартфон с двойным шарниром и тремя экранами – Mate XT Ultimate Design. Об этом сообщает The Verge.

Стоимость устройства в Китае начинается от 19 999 юаней (примерно $2809) за версию с 256 ГБ памяти, что на $300 больше нового MacBook Pro на 16 дюймов.

Все модели оснащены 16 ГБ оперативной памяти и доступны варианты с большими объемами памяти: 512 ГБ за 21 999 юаней (примерно $3089) и 1 ТБ за 23 999 юаней (около $3370). По данным китайского ритейлера Vmall, к официальному объявлению цены уже было оформлено 3,7 миллиона предварительных заказов.

Mate XT имеет уникальный дизайн с двойным шарниром, позволяющим складывать его в форме буквы "Z". Это позволяет использовать устройство в разных режимах. Когда телефон сложен, диагональ OLED-дисплея составляет 6,4 дюйма, но в развернутом виде экран увеличивается до 10,2 дюйма с разрешением 2232 x 3184. При частичном развёртывании можно использовать экран в 7,9 дюймов.

Смартфон обладает батареей емкостью 5600 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную – 50 Вт. Основная камера на задней панели состоит из трех модулей: 50 МП основной камеры, 12 МП ультраширокой и 12 МП телекамеры. Фронтальная камера на 8 МП расположена на левом экране при полном развертывании устройства.