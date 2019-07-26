В Дубае можно зарегистрироваться на рейс в торговом центре

У пассажиров девяти авиакомпаний появилась возможность пройти регистрацию на свои рейсы в крупнейшем торговом центре Дубая.

Центр услуг под управлением компании Dnata Travel открыл стойку регистрации в Dubai Mall, где желающие смогут не только зарегистрироваться на свой рейс и получить посадочные талоны, но и взвесить и сдать багаж, который будет отправлен из ТЦ в аэропорт и погружен на борт самолета, сообщает Gulf News.

Новым сервисом могут воспользоваться пассажиры авиакомпаний flydubai, SAUDIA, flynas, China Southern, Kuwait Airways, Gulf Air, SaudiGulf, Royal Jordanian и Ethiopian Airlines.

Центр работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость услуги составляет 99 дирхамов за одно место багажа, дополнительный багаж оплачивается по 40 дирхамов за место.