Последнее обновление: 26.07.2019 14:09

В Дубае можно зарегистрироваться на рейс в торговом центре

У пассажиров девяти авиакомпаний появилась возможность пройти регистрацию на свои рейсы в крупнейшем торговом центре Дубая.

Центр услуг под управлением компании Dnata Travel открыл стойку регистрации в Dubai Mall, где желающие смогут не только зарегистрироваться на свой рейс и получить посадочные талоны, но и взвесить и сдать багаж, который будет отправлен из ТЦ в аэропорт и погружен на борт самолета, сообщает Gulf News.

Новым сервисом могут воспользоваться пассажиры авиакомпаний flydubai, SAUDIA, flynas, China Southern, Kuwait Airways, Gulf Air, SaudiGulf, Royal Jordanian и Ethiopian Airlines.

Центр работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость услуги составляет 99 дирхамов за одно место багажа, дополнительный багаж оплачивается по 40 дирхамов за место.

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