Emirates осуществила первый рейс, в экипаж которого входят только женщины

Самолет авиакомпании Emirates, экипаж которого состоит только из женщин, осуществил рейс в Сан-Франциско в среду, сообщает издание Gulf News.

Командиром экипажа и старшим пилотом стали женщины из Канады и Великобритании.

Женщины выполнили всю работу по реализации этого рейса, в том числе отвечали за грузовые операции, проверку безопасности и другие аспекты. Всего Рейс EK 225 под названием Superwomen Flight реализовала команда из 75 женщин 25 национальностей.

Как пишет издание, в авиакомпании 40% сотрудников составляют женщины, большинство из них работает в качестве стюардесс.