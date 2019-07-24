В римском метро можно получить билет, сдав бутылки

Римская мэрия запустила пилотный проект по переработке пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро, рассказала в своем Facebook мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.

Специальные автоматы будут в течение года работать на трех станциях трех линий римской подземки. Каждая бутылка оценивается в 5 евроцентов, таким образом, билет за одну поездку в "пластиковом" эквиваленте будет стоить 30 сданных бутылок. Полученный бонус автомат направит на счет в специальном приложении, которое позволит рассчитаться за проезд.

Все собранные на трех станциях бутылки поступят в повторное использование, подчеркнула Раджи. По ее словам, Рим стал первой крупной европейской столицей, обменивающей пластик на билеты.