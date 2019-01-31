Последнее обновление: 31.01.2019 17:02

В Италии осужденным разрешили общаться с родственниками по Skype

Итальянские осужденные смогут общаться с родственниками через Skype до шести раз в месяц. Об этом в среду заявили в Министерстве юстиции Италии, сообщает The Local.

«Заключенным будет легче связаться со своими детьми, родителями или семьей, тогда как доставка, время ожидания и встреч на месте будут сокращены», – говорится в заявлении.

Звонки будут контролировать тюремные служащие, которые будут видеть то же изображение, что и заключенные. Зафиксировав неподобающее поведение, они смогут немедленно остановить видеовызов.

Отмечается, что звонки через Skype будут проходить те же проверки безопасности, что и стандартные визиты. То есть заключенные должны будут предоставить не только адреса пользователей, с которыми они хотят связаться, но и документ, подтверждающий родственную связь.

Как отмечает издание, сотни тюремных учреждений в США уже имеют подобные программы видеопосещений.

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