В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию

Власти Китая в первом полугодии 2019 года привлекли к ответственности за коррупционные и дисциплинарные правонарушения 254 тысячи чиновников, в их числе 20 высокопоставленных госслужащих, говорится в докладе Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК и государственного комитета по надзору.

Китай в 2019 году продолжает активную борьбу с коррупцией, которую нынешнее руководство считает одним из главных препятствий на пути к достижению основных целей развития, к примеру, создания среднезажиточного общества и полного искоренения нищеты.

"В первом полугодии 2019 года соответствующие контролирующие дисциплинарные органы по всей стране получили 1,6 миллиона жалоб и доносов, осуществили более 168 тысяч бесед и письменных запросов, завели свыше 351 тысячи дел, распорядились принять меры в отношении 254 тысяч человек, из которых 215 тысяч получили партийное взыскание", – говорится в документе.

Помимо прочих к ответственности были привлечены 20 чиновников министерского уровня и уровня руководства провинций, 2 тысячи управленцев в госпредприятиях и госучреждениях, порядка 11 тысяч руководителей различных отделов в госучреждениях и госпредприятиях уездного уровня.

В прошлом году наказания за коррупционные преступления получили 620 тысяч человек, в том числе 51 чиновник министерского уровня и уровня руководства провинций.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.