Возможный преемник Си Цзиньпина получил пожизненный срок за коррупцию

Суд в китайском городе Тяньцзинь приговорил к пожизненному заключению экс-члена политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретаря парткома города Чунцина Сунь Чжэнцая.

Суд признал 54-летнего мужчину виновным в коррупции и получении взяток, которые чиновник брал, используя свое служебное положение. Следствие установило, что в 2002–2017 годах Чжэнцай получил взяток на $27 млн как наличными, так и в виде имущества. Чиновник признал свою вину и раскаялся, добавив, что не будет обжаловать приговор суда. Телеканал отмечает, что Чжэнцай рассматривался в качестве преемника действующего председателя КНР Си Цзиньпина.

В октябре 2017 года стало известно, что с 2013 года власти Китая наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции. По данным центральной комиссии Компартии Китая, из них 648 тыс. чиновников являются выходцами из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции. Всего проверки прошли в 155 тыс. партийных организациях (почти 95% всех структур партии).