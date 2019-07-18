В квартирах предполагаемых исламистов на западе ФРГ прошли обыски

На западе ФРГ прошла полицейская операция с участием спецназа против предполагаемых исламистов. Ранним утром в четверг, 18 июля, проведены обыски квартир в Кельне и Дюрене.

Двое мужчин в Дюрене задержаны для допроса по подозрению в терроризме, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в полиции. Согласно этим сведениям, оба планировали совершить теракт.

Как проинформировала полиция в Кельне, операция проведена после получения от спецслужб информации, свидетельствовавшей о террористическом следе. В частности, имеются конкретные улики, указывающие на подготовку теракта в дюренской квартире, указывается далее. Дальнейшие детали пока не сообщаются.

Согласно данным Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), в 2018 году в Германии количество исламистов выросло и составило 26 560 человек (годом ранее аналогичный показатель 25 810 человек). При этом исламистская среда в ФРГ вновь заметно активизировалась, в своих целях радикалы особенно часто используют мессенджер Telegram, указывает далее спецслужба.

По ее данным, Германия остается в "целевом спектре" внимания террористических организаций. Как внутри страны, так и за ее пределами в различных регионах мира "сохраняется высокая угроза" для германских интересов. В прошедшем году силы безопасности смогли обнаружить "ряд планируемых террористических нападений на различных стадиях подготовки".

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) после военного поражения в Сирии "перегруппировались и ушли в подполье", делая ставку на "стратегию террора, направленного в первую очередь против слабозащищенных целей", указывается далее.