В Германии проходят массовые обыски по делу Исламского центра в Гамбурге. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, организация подозревается в действиях, направленных против конституционного правопорядка, а также в поддержке террористической организации "Хезболлах", сообщают немецкие медиа.

Обыски проводятся на 54 объектах, имеющих отношение к Исламскому центру. Центр связывают с иранским режимом, ряд политиков называют его "шпионским гнездом Ирана в Германии" и требуют закрыть организацию.