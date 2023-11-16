Последнее обновление: 16.11.2023 14:19

В Германии проходят массовые обыски по делу Исламского центра в Гамбурге

В Германии проходят массовые обыски по делу Исламского центра в Гамбурге. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, организация подозревается в действиях, направленных против конституционного правопорядка, а также в поддержке террористической организации "Хезболлах", сообщают немецкие медиа.

Обыски проводятся на 54 объектах, имеющих отношение к Исламскому центру. Центр связывают с иранским режимом, ряд политиков называют его "шпионским гнездом Ирана в Германии" и требуют закрыть организацию.

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