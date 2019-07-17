Xiaomi представила премиальные умные часы

Суббренд Xiaomi, компания Huami, выпустил новую модель умных часов Amazfit GTR. Об этом передаето портал GizmoChina.

“Huami выпустил новые модели в своей популярной линейке умных часов Amazfit — Amazfit GTR”, - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, в то время как обычные умные часы Amazfit нацелены на рынок с ограниченным бюджетом, новые Amafit GTR ориентированы на премиальный сегмент рынка.

Отмечается, что новые умные часы сделаны в двух вариантах размера — 42 мм и 47 мм. Несмотря на незначительные различия в их цвете и размерах, обе модели идентичны.

В Amazfir GTR встроенный AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 326 PPI и защитой Corning Gorilla Glass 3.

Часы Amazfit GTR с размером в 42 мм выпускаются в четырех цветовых вариантах: звездный черный, лунный белый, вишневый порошок и кораллово-красный. Этот вариант является также более тоньше и легче по сравнению с моделью в 47 мм.

При этом толщина корпуса составляет всего около 9,2 мм, а вес корпуса достигает 25,5 грамм.

Для поклонников драгоценностей существует также ограниченная версия в 42 мм, которая оснащена 60 кристаллами Swarovski.

Стоимость модели Amazfit GTR 42 мм достигает 116 долларов, а модель с кристаллами Swarovski стоит 145 долларов. 47-миллиметровые версии Amazfit GTR стоят 145 долларов.