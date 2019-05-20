Последнее обновление: 20.05.2019 16:05

Квартальная выручка Xiaomi выросла на 27%, превзойдя ожидания

Категории: Китай Xiaomi

Китайский производитель смартфонов Xiaomi отчитался в понедельник о превзошедшей ожидания выручке за первый квартал, ссылаясь на устойчивый рост продаж смартфонов за пределами домашнего рынка.

Выручка за первый квартал выросла на 27%, достигнув 43,8 миллиарда юаней по сравнению с 34,4 миллиарда юаней годом ранее и превысив прогноз опрошенных Refinitiv аналитиков на уровне 42,1 миллиарда юаней.

Скорректированная чистая прибыль выросла до 2,1 миллиарда юаней по сравнению с 1,7 миллиарда юаней в прошлом году.

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