Рынки акций АТР преимущественно снизились в четверг

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в четверг, при этом максимальное падение продемонстрировали китайские индикаторы в преддверии длинных выходных.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий Topix - менее чем на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, Shenzhen Composite - 2,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,3%. В пятницу биржи КНР и Гонконга будут закрыты в связи с праздником (День драконьих лодок).

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, новозеландский NZE 50 - на 0,3%.

Индийский индекс BSE Sensex упал на 1,4% после того, как ЦБ Индии снизил базовую процентную ставку в стране до минимального за 9 лет уровня в 5,75% и ухудшил прогноз роста экономики на 2019 год с 7,2% до 7%.

С одной стороны, рынок по-прежнему опасается дальнейшей эскалации отношений между Китаем и США во внешней торговле, а с другой - с оптимизмом оценивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, председатель Федрезерва Джером Пауэлл ранее заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Накануне организация ADP Employer сообщила о росте числа рабочих мест в США в мае всего на 27 тыс., минимальными темпами с 2010 года, что также может стать аргументом в пользу снижения ставки.

В обнародованном в среду отчете Beige Book отмечается, что темпы роста экономической активности в США в период с апреля по середину мая ускорились до сдержанных (modest). При этом отчет отражает данные, полученные до 24 мая, и после этого ситуация могла ухудшиться из-за усиления торговых противоречий между США и Китаем.

Тем временем Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) обнародовал пакет мер для стимулирования спроса на автомобили и электронику, стремясь поддержать внутреннее потребление в условиях торгового конфликта. Среди мер, предложенных NDRC - запрет на ограничение региональными властями покупок автомобилей, а также содействие развитию 5G-сетей связи.

Бумаги японского оператора связи SoftBank подорожали в четверг на 3,2%, ИТ-компании Rakuten - на 4,7%, компании Fast Retailing, владельца сети магазинов Uniqlo - на 2,8%.

Тем временем цена акций автопроизводителя Nissan снизилась на 1,7% на новости, что Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault, партнером Nissan по альянсу.

Капитализация гонконгских девелоперов Hang Lung Properties и New World Development увеличилась на 1,5% и 0,85% соответственно.

Котировки ценных бумаг китайской нефтедобывающей компании CNOOC упали на 1,8% на фоне обвала цен на нефть, вызванного рекордным скачком запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США на прошлой неделе.

Стоимость бумаг тайваньского производителя полупроводников Taiwan Semiconductor понизилась на 2,1%, китайского производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 1,3%.