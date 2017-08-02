Последнее обновление: 02.08.2017 11:29

Украина готовит иск к РФ из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

Украина готовит иск к Российской Федерации по убыткам украинских портов в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — сказал Лавренюк.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов говорил, что перевозка и установка некоторых конструкций Керченского моста повлечет ограничение судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не должна превысить 3 суток.

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