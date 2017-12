Требования "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольме по транзиту газа составляют $6,5-16 млрд

Требования НАК "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" GAZP -1,07% в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту составляют от 6,5 до 16 миллиардов долларов, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"Там где мы рассчитываем получить средства - это по транзитному арбитражу - и там наша сумма от 6,5 миллиарда до 16 миллиардов в зависимости от того будет ли применено украинское энергетическое законодательство или нет", - сказал Витренко на пресс-конференции в среду. При этом он отказался озвучить исковые требования по контракту на поставку российского газа на Украину.

Также он сообщил, что требования "Газпрома" по газовому контракту по состоянию на май составляли 44 миллиарда долларов по требованию "бери или плати", еще 12 миллиардов должны были составить начисления по этому пункту. Кроме того, российская сторона требует 3,2 миллиарда долларов недоплаты за поставку газа во втором квартале 2014 года вместе с процентами.

Витренко добавил, что требования "Газпрома" по контракту на транзит незначительны и составляют 6 миллионов долларов.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты от 2009 года на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены на газ, начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании и опроверг отмену судом правила take or pay. "Газпром" в ноябрьском отчете по РСБУ сообщал, что 7 ноября оспорил в шведском апелляционном суде промежуточное решение Стокгольмского арбитража.