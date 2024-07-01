Производственная активность в Китае сокращается второй месяц подряд

Производственная активность в Китае продолжает снижаться в июне, в то время как активность в сфере услуг упала до пятимесячного минимума. Это следует из официальной статистики КНР.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Национального бюро статистики составил 49,5 в июне, не изменившись по сравнению с маем, когда индекс уже был ниже 50-процентной отметки, отделяющей рост от спада, и соответствует среднему прогнозу 49,5, полученному в результате опроса Reuters.

Однако фактическая промышленная активность должна быть выше, чем свидетельствуют данные, поскольку, по наблюдениям Economist Intelligence Unit, официальный индекс PMI не в полной мере отражает текущий экспортный импульс.

Внешний и внутренний спрос остается относительно недостаточным для поглощения производственных мощностей Китая, и это будет препятствовать восстановлению цен производителей, - сообщил старший экономист аналитического отдела Economist Intelligence Unit, Сюй Тяньчэн.

Китайский экспорт превысил прогнозы в мае, но аналитики говорят, что вопрос о том, являются ли экспортные продажи устойчивыми, учитывая растущую торговую напряженность между Пекином и западными экономиками, еще не решен. Между тем, затяжной кризис на рынке недвижимости продолжает негативно влиять на внутренний спрос.

Кроме этого, на фоне настороженности потребителей и быстротечного роста на День труда, индекс деловой активности в непроизводственном секторе, который включает услуги и строительство, упал до 50,5 с 51,1 в мае, что является самым низким показателем с декабря. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 50,2, что является пятимесячным минимумом, а индекс деловой активности в строительстве снизился до 52,3, что является самым слабым показателем с июля прошлого года.

Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе Китай введет больше мер политической поддержки, в то время как обещание правительства усилить фискальные стимулы поможет вывести внутреннее потребление на более высокий уровень.